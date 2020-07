Flamengo derrotou o Fluminense e conquistou seu 36º título do Campeonato Carioca. DUGOUT

Confira os bastidores da conquista do Flamengo do Campeonato Carioca de 2020. A equipe comandada por Jorge Jesus ergueu a taça estadual após uma vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense no Maracanã em Julho de 2020.