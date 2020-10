No último dia 03/10, pela quarta rodada da Premier League, o Brighton visitou o Everton e acabou perdendo por 4 a 2 com gols de Maupay e Bissouma. O time da casa venceu com gols de Calvert-Lewin, Yerry Mina e um doblete de James Rodríguez.

No vídeo acima, você confere como foram os bastidores desse jogo do Campeonato Inglês.