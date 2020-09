Confira no vídeo acima como foi a festa nos vestiários após a goleada por 5 a 0 do Independiente del Valle sobre o Flamengo no Equador, em partida válida pelo retorno da Copa Libertadores de 2020. Moisés Caicedo, Preciado, Gabriel Torres, Beder Caicedo e Jhon Sánchez marcaram para os donos da casa.