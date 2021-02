Bastidores da incrível reação do Everton em Old Trafford. DUGOUT

O Everton estava perdendo por 2 a 0, mas conseguiu uma virada incrível para sair do estádio do Manchester United com um empate por 3 a 3 em fevereiro de 2021, em duelo válido pelo Campeonato Inglês (Premier League) de 2020/21. Confira os bastidores da partida.