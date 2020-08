Atalanta e PSG duelam para fazer história na Champions League em busca de um título inédito. A próxima parada no caminho do título é no Estádio da Luz, em Lisboa, pelas quartas de final. Confira as prováveis escalações.

Assista ao vídeo e saiba o que ocorre nos bastidores do time francês em sua preparação para a briga em jogo único por uma vaga nas semifinais.