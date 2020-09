VÍDEO: Valencia avança para estreia contra o Celta

A temporada 2020-21 segue trabalhando com os jogadores do grupo de Javi Gracia. Depois de uma temporada turbulenta, o treinador espanhol tentará tirar o melhor do time para uma nova campanha.

A estreia no Campeonato Espanhol 2020-21 está marcada para o próximo sábado, quando a equipe enfrenta, fora de casa, o Celta de Vigo.

A falta de contratações causa queixas da torcida, que vem acompanhando saídas como a do atacante Rodrigo, transferido ao Leeds United de Marcelo Bielsa.

Confira no vídeo os bastidores da sessão de fotos do elenco do Valencia, equipe que acabou com a nona posição no Campeonato Espanhol, ficando sem vaga para as competições continentais.