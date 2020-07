VÍDEO: Bastidores da vitória do Atlético Nacional sobre o São Paulo

Em julho de 2016, o Atlético Nacional e o São Paulo se enfrentaram pela semifinal da Libertadores. No jogo de ida, no Morumbi, o time colombiano venceu por 2 a 0. No jogo de volta, o Atlético venceu novamente, dessa vez por 2 a 1, e garantiu a passagem para a final. Ali, disputou o título com o Independiente del Valle e foi consagrado o campeão da Liberta.

No vídeo acima, você confere como foi o jogo de ida da semifinal, na casa do São Paulo. Uma vitória memorável para a equipe da Colômbia.