Bastidores da vitória do Corinthians sobre o Coritiba no Brasileirão. DUGOUT

Confira os bastidores da vitória do Corinthians sobre o Coritiba por 3 a 1, válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Léo Natel, Jô e Gustavo Silva garantiram o primeiro triunfo do clube de Parque São Jorge na competição.