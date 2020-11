O Corinthians derrotou o Coritba por 1 a 0 e subiu para a a nona colocação na tabela, com 29 pontos. O gol dos visitantes foi marcado pelo lateral Fábio Santos.

Confira no vídeo acima imagens dos bastidores da vitória do time paulista no Couto Pereira, válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020.