O duelo de paulistas e cariocas foi válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020 e deixa o Corinthians com 42 pontos na oitava posição na tabela.

Confira no vídeo acima imagens dos bastidores do dia do Timão, que agora se prepara pensando no duelo contra o Palmeiras, marcado para a próxima segunda-feira.