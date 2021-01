A vitória do Corinthians sobre o Sport deixa o time de Vagner Mancini com 47 pontos, superando o Santos para ocupar o oitavo lugar da tabela. Confira no vídeo acima os bastidores da partida.

Em evolução e vivo na disputa por uma vaga no G-6, o time paulista volta a campo na próxima segunda-feira, quando recebe o Red Bull Bragantino pela 32ª rodada.