O Coritiba derrotou o Atlético-GO pela 19ª rodada do Campeonato Brasilero. Confira no vídeo acima os bastidores da partida do fim de semana no estádio Couto Pereira.

Com o placar de 1 a 0, o Coxa soma 19 pontos e ocupa a 17ª colocação. Na abertura do segundo turno, a equipe de Rodrigo Santana visita o líder Internacional em jogo marcado para o próximo domingo.