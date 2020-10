VÍDEO: bastidores da vitória do Coritiba sobre o Palmeiras no Allianz Parque

Bastidores da vitória do Coritiba sobre o Palmeiras no Allianz Parque. DUGOUT

Veja os bastidores da vitória do Coritiba sobre o Palmeiras no Allianz Parque. O Coxa derrotou os paulistas pelo placar de 3 a 1, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020.