Calvert-Lewin fez dois gols na vitória do Everton por 3 a 2 na casa do Fulham pela nona rodada da Premier League. Com isso, o atacante ultrapassa Son na lista de goleadores.

Confira no vídeo acima os bastidores da partida do time de Carlo Ancelotti, que agora tem 16 pontos e é o sexto colocado, enquanto o Fulham, com quatro, está em 18º.