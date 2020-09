Com gol de Dominic Calvert-Lewin, o Everton derrotou o Tottenham por 1 a 0 na primeira rodada da Premier League 2020-21. Em jogo com várias novidades, James Rodríguez e Allan saíram de campo com o resultado positivo.

Confira no vídeo imagens do que acontece nos bastidores de uma partida da principal competição do futebol inglês.