O Porto recebeu a visita do Olympique de Marseille no Estádio do Dragão pela terceira rodada da Champions. Os de Sergio Conceição voltaram a vencer e se manteram na segunda posição do Grupo C com seis pontos.

Marega, Sergio Oliveira e Luis Díaz garantiram a vitória dos lusos, que volta a enfretar os franceses na próxima rodada do torneio, mas dessa vez no Vélodrome.

Confira no vídeo acima os bastidores da vitória do Porto!