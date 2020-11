O Flamengo recebeu o Coritiba nesse fim de semana e voltou a vencer. Com o placar de 3 a 1, o Rubro Negro agora soma 39 pontos e é o vice-líder do Brasileirão, com desvantagem para o Atlético Mineiro no número de vitórias.

Confira no vídeo os bastidores da partida da equipe carioca, que agora se prepara pensando no duelo da terça-feira, quando visita o Racing pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América.