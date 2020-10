VÍDEO: os bastidores da vitória do Flamengo sobre o Goiás no Maracanã

A equipe da casa derrotou o Goiás pelo placar de 2 a 1 em jogo atrasado pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020 - confira no vídeo acima os bastidores da partida. O resultado deixa o time carioca na terceira posição, com 30 pontos, enquanto o Esmeraldino segue na lanterna com nove pontos.

Vinícius Lopes marcou para os visitantes e Pedro fez os do Flamengo, assumindo a terceira posição na lista de artilheiros da competição. O Rubro-Negro tem dois jogos para disputar até o próximo domingo e já volta a campo na próxima sexta-feira, quando recebe o Red Bull Bragantino.