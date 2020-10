Mesmo com muitas alterações no time titular e uma garotada em campo, o Flamengo venceu o Junior sem dificuldades no Maracanã - confira os bastidores do jogo no vídeo acima.

Com o resultado, o time rubro-negro confirmou a primeira posição do Grupo A da Libertadores e os colombianos ficam com vaga para disputar a Sul-Americana.