O Flamengo derrotou o Macaé nesse fim de semana pela Taça Guanabara de 2021. Rodrigo Muniz marcou os dois gols do Rubro-Negro.

Confira no vídeo acima os bastidores da partida válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca, que tem o Flamengo liderando com 100% de aproveitamento.