O Flamengo recebeu o Resende no Maracanã pela quarta rodada da Taça Guanabara e venceu por 4 a 1 com gols de Vitinho, Pedro e Muniz (duas vezes). Paulo Victor descontou.

Confira no vídeo acima os bastidores do jogo que deixou o Rubro-Negro na vice-liderança com nove pontos, um a menos que o líder Volta Redonda. O próximo compromisso é na próxima quarta-feira contra o Botafogo.