O Flamengo venceu e assumiu a 9º posição do Campeonato Brasileiro, com oito pontos. A partida teve dois gols do Santos anulados pelo VAR e os cariocas aproveitaram para vencer com gol de Gabriel.

Confira no vídeo o que há por trás de uma partida do Brasileirão e assista os bastidores do jogo disputado na Vila Belmiro.