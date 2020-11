Pep Guardiola prevê retornos de Agüero e Gabriel Jesus

Vindo de vitória por 1 a 0 na casa do Sheffield United pela Premier League, o Manchester City recebe o Olympiakos, nessa terça-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da principal competição europeia.

Um dia antes da partida, o treinador Pep Guardiola concedeu entrevista coletiva e projetou o jogo contra a equipe grega: "O mais importante é classificar. Vencemos os dois primeiros jogos. Porto foi difícil, Olympique nós lidamos melhor e controlamos. Agora temos o Olympiakos e o objetivo é deixá-los para trás. Nós vamos tentar".

Sergio Agüero tem retorno indefinido, mas sua volta no próximo duelo da Premier é possível. "Agüero está melhorando, mas não sei. Não queremos dar um passo errado de novo. Não sei quanto ao jogo contra o Liverpool, mas depois da pausa internacional ele certamente estará pronto", disse o técnico.

Gabriel Jesus também está voltando de lesão e será reavaliado antes da partida contra o Olympiakos, mas tende a não estar presente para a partida. "Jesus está melhor e fez uma sessão com o time, um regenerativo. Estamos felizes com o retorno dele. Mas felizes com Ferrán jogando ali também", acrescentou Pep Guardiola.

O técnico observa o caso da Atalanta para evitar surpresas: "Olhe para a Atalanta na última. temporada. Todos disseram 'é a Atalanta', e olhe o que fizeram. O mesmo com o Shakhtar, as pessoas dizem que é fácil e olhe o que aconteceu. Sempre que nos classificamos, parabenizo os jogadores e os digo para curtirem o momento".

Confira no vídeo acima os bastidores da vitória do Manchester City sobre o Olympique de Marselha, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões de 2020/21.