Bastidores da vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza no Allianz Parque. DUGOUT

Confira os bastidores da vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Fortaleza no Allianz Parque. Foi a primeira partida após a participação do Verdão no Mundial de Clubes. Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Breno Lopes marcaram para os donos da casa.