Com gols de Mauro Icardi e Kylian Mbappé, o Paris Saint-Germain derrotou o Olympique de Marseille por 2 a 0 no último fim de semana e se manteve firme na briga pela liderança.

Confira no vídeo acima imagens que mostram um pouco do que há no entorno do clássico francês. O jogo foi válido pela 24ª rodada da Ligue 1 e marcou o 100º encontro entre os rivais.