VÍDEO: bastidores da vitória do PSG sobre o Angers por 6 a 1

O Paris Saint-Germain não teve piedade do Angers e somou sua quarta vitória consecutiva na Ligue 1, saindo do Parque dos Príncipes com goleada por 6 a 1. Neymar e Mbappé comandaram a atuação da equipe parisiense. Confira no vídeo os bastidores e os melhores momentos da partida.

Na sétima rodada do Campeonato Francês, o PSG visita o Nimes e o Angers - agora com nove pontos e está em oitavo na tabela - recebe o Metz. Os dois jogos estão marcados para o dia 17 de outubro.