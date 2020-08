No último dia 17/08, o Santos venceu o Athletico-PR pela terceira rodada do Brasileirão e conseguiu sair com a vitória por 3 a 1 com gols de Sotelndo, Felipe Jonatan e Mário Sérgio. O Athletico ainda conseguiu descontar nos últimos minutos com gol de Abner Santos.

No vídeo acima, você confere como foi os bastidores da vitória do Peixe na Vila Belmiro.