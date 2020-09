O Santos de Cuca bateu o Atlético-MG de Jorge Sampaoli na 9º rodada do Brasileirão. Com dois gols de Marinho e um de Arthur Gomes, o time da Vila chegou ao 14 pontos e assumiu a 7º colocação. Franco descontou para o Galo que é 5º. Confira no vídeo acima os bastidores da vitória santista.