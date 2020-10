No último dia 04/10, o Goiás recebeu o Santos e o time visitante acabou saindo com a vitória por 3 a 2, com gols de Mário Sérgio, Jefferson (gol contra) e Marcos Almeida. O time da casa ainda descontou com Vinícius Lopes e Victor Andrade.

No vídeo acima, você confere como foram os bastidores desse jogo que ainda contou com as expulsões de David Duarte e Arthur Gomes.