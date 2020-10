VÍDEO: bastidores da vitória do Santos sobre o Grêmio

O time santista venceu o Grêmio pelo placar de 2 a 1. Marinho marcou dois gols de pênalti no jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020. Confira no vídeo acima os bastidores da partida.

O resultado deixa o Santos com 24 pontos na sexta colocação, empatado com o Fluminense, que tem vantagem no número de vitórias. O Grêmio se mantém com 17 pontos e está no 11º lugar.

Na próxima quarta-feira , o Santos recebe o Atlético-GO pela 16ª rodada da competição. No mesmo dia, o Grêmio recebe o Botafogo.