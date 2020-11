O Sport recebeu o Athletico-PR pela 19º rodada do Campeonato Brasileiro na Ilha do Retiro. O time de Jair Ventura venceu os paranaenses graças ao gol marcado por Thiago Neves, que aproveitou o cruzamento e Patric e mandou para as redes. Com a vitória os pernambucanos chegaram aos 24 pontos e assumiram a 9º. Já o Furacão está na zona de rebaixamento com 16 pontos.

Confira no vídeo acima os bastidores da vitória do Leão da Ilha!