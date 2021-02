Lutando contra o rebaixamento, o Sport chega à 35ª rodada do Brasileirão somando 38 pontos e ocupando o 14º lugar da tabela.

Confira no vídeo acima os bastidores da última partida do Leão da Ilha, que derrotou o Botafogo por 1 a 0 no Rio de Janeiro e decretou a queda do time carioca.