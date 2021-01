VÍDEO: Bastidores de Hazard em dias de jogo no Real Madrid

Embora as lesões não o tenham permitido demonstrar todo o seu potencial no Real Madrid, o certo é que Ede Hazard é e deve ser uma das referências do conjunto merengue.

Após triunfar no Liller, e principalmente, no Chelsea, o belga aterrizou em Madrid no verão de 2019 para iniciar um novo projeto sob comando de Zinedine Zidane.

Além de uma indiscutível qualidedade técnica, Hazard vive os dias de jogos com uma grande paixão, seja dentro de campo ou nas arquibancadas.

Confira a preparação de Hazard em dias de jogo!