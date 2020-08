VÍDEO: bastidores do empate do Goiás contra o Palmeiras

No último sábado, a equipe treinada por Vanderlei Luxemburgo empatou por 1 a 1 com o Goiás pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro e chegou a dois pontos em dois jogos, ocupando a 13ª colocação. Vale lembrar que o Palmeiras teve a estreia adiada em função da disputa da final do Paulista.

Veja no vídeo os bastidores da partida do Verdão, que agora se prepara pensando na quarta rodada, com jogo marcado para a próxima quarta-feira, às 18h30 (horário de Brasília), na casa do Athletico Paranaense.