Chapecoense e Náutico ficaram no 0 a 0 em jogo realizado na Arena Condá pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Confira no vídeo acima os bastidores da partida, que manteve o time catarinense na liderança, agora com 58 pontos. O time de Recife, por sua vez, é o 18º, com 29.