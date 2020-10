No último sábado o Atlético-MG recebeu o Sport pela 18º rodada do Campeonato Brasileiro em uma partida que não passou de um empate sem gols.

O Galo de Sampaoli, mas não conseguiu vencer a barreira do Leão. Com o resultado os mineiros ocupam a 3º posição com 32 pontos, enquanto o Sport é o 12º com 21.

Confira no vídeo acima os bastidores do empate entre Sport e Atlético-MG!