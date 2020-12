O Santos saiu na frente do Palmeiras no clássico desse sábado na Vila Belmiro, mas acabou cedendo o empate em uma partida que terminou empatada por 2 a 2.

Confira no vídeo acima os bastidores do jogo do Peixe, que soma 38 pontos, ocupa a oitava posição e agora se prepara pensando no jogo contra o Grêmio pela Libertadores. Na 25ª rodada do Brasileirão, o time de Cuca visita o Flamengo no próximo domingo.