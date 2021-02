Thiago Silva chegou ao Chelsea no meio de 2020 após o fim de seu contrato com o Paris Saint-Germain, de onde saiu com insatisfações após se tornar um jogador histórico.

Confira no vídeo acima imagens dos bastidores dos primeiros meses do zagueiro brasileiro, que chegou ao gigante inglês com 36 anos e já recebeu diversos elogios do técnico Frank Lampard.