Bayer, Borussia e Bremen sorriem; e Paderborn empata com Hoffenheim

A Bundesliga jogou sua segunda rodada após o retorno à competição e o fez com dúvidas e certezas. O Werder Bremen dá um suspiro de alívio, respirando fundo na luta pela salvação, enquanto a partida entre 'Gladbach e Bayer foi favorável aos visitantes.

Como na rodada anterior, as vitórias prevaleceram fora de casa. Apenas Hoffenheim foi incapaz de vencer em casa na visita ao Paderborn.

No Borussia Park, o Bayer Leverkusen conseguiu vencer o Borussia Mönchengladbach em um duelo decisivo na luta pela vaga na Liga dos Campeões.

O Bayer Leverkusen começou vencendo com um gol de Kai Havertz. O alemão está à todo vapor, já tendo marcado quatro gols na voltada competição.

O gol de Thuram, no segundo tempo, para empatar o jogo serviu apenas para despertar a grandeza do Bayer. Quando ele estava piorando, um gol de pênalti marcado por Havertz retornou a vantagem para a equipe de Peter Bosz, que terminaria o jogo com o gol de Bender na reta final.

Se o duelo pela Liga dos Campeões foi importante, foi também para a salvação. O Freiburg desperdiçou a derrota do Wolfsburg para a Borussia e foi surpreendido pelo Werder Bremen, que sonha em permanecer na Bundesliga.

Bittencourt e o VAR foram os heróis dos homens de Florien Kohfeldt. O primeiro a marcar no segundo tempo. A segunda, por anular um gol aos 89 minutos de Guilde, justamente quando o Werder Bremen havia ficado com um homem a menos pelo duplo amarelo de Bargfrede.

Quem tem a salvação quase impossível é o Paderborn. O lanterna viu como Hoffenheim, em uma área confortável da classificação, ficava à frente nos primeiros minutos, graças a Skov.

O Paderborn reagiu bem, que através de Srbeny empatou e deu esperança ao lanterna. No entanto, ele voltou ao pecado de falta de qualidade contra um Hoffenheim que tinha mais chances de vencer.