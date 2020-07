Bayer Leverkusen x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Sábado (04) é dia de decisão! Bayer Leverkusen e Bayern de Munique se enfrentarão às 15h (de Brasília) no Estádio Olímpico de Berlim para ver quem ficará com a Copa da Alemanha.

Enquanto os Bávaros, que recentemente garantiram mais um título de Bundesliga, estão em busca da segunda conquista consecutiva do torneio de mata-mata, o Leverkusen busca acabar com um jejum de 27 anos sem taças – a última foi justamente a Copa da Alemanha em 1993.

QUANDO SERÁ? JOGO Bayer Leverkusen x Bayern de Munique DATA Sábado, 4 de julho de 2020 LOCAL Olímpico de Berlim - Alemanha HORÁRIO 15h (de Brasília) ONDE VAI PASSAR?

O duelo entre as equipes de Leverkusen e Munique terá transmissão da ESPN Brasil a partir de 14h50 (de Brasília).

table.tableizer-table { font-size: 14px; border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align:center; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #CCC; } .tableizer-table th { background-color: #00a9ce; color: #FFF; font-weight: bold; } NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A grande dúvida no Bayern de Munique está na escalação de Thiago Alcântara. O meio-campista, que estaria muito perto de acertar sua transferência para o Liverpool, passou recentemente por uma cirurgia após lesão na virilha.

De qualquer forma, o técnico Hansi Flick conta com o time base que finalizou a temporada na Bundesliga. Já pelo Leverkusen, o ponto negativo foi a lesão sofrida pelo brasileiro Paulinho, mas a grande esperança está concentrada no desempenho do atacante Kai Havertz, um dos grandes destaques da atual temporada europeia.

Provável escalação do Leverkusen: Hrádecky; Lars Bender, Sven Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Aránguiz, Baumgartlinger; Kai Havertz, Diaby, Bailey; Volland.

Provável escalação do Bayern: Neuer; Pavard, Alaba, Boateng, Davies; Goretzka, Kimmich; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.