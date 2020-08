Bayer nega oferta do Chelsea por Havertz

Havertz tem um pé em Londres. Isso foi confirmado em duas ocasiões sem querer, primeiro por sua irmã e mais tarde por Leroy Sané. No entanto, o Chelsea ainda não fez uma proposta formal.

Foi o Bayer Leverkusen, o clube que detém os direitos do jogador, que confirmou que ainda não recebeu nenhuma oferta pela venda de Havertz.

"Sabemos do interesse de algumas equipes, mas no momento não recebemos uma oferta oficial. É preciso saber a diferença", disse Simon Rolfes, diretor desportivo do clube alemão, à 'Sky Alemanha'.

Rolfes explicou que "é possível que as coisas mudem para os jogadores e que os clubes ajam de maneira diferente". "Mas estamos falando de jogadores especiais e incomuns no mercado. Ele tem seu preço", acrescentou o diretor desportivo da Bayer Leverkusen.

Apesar de a partida de Havertz estar mais próxima, a instituição alemã garante que não recebeu uma oferta pela venda, o que poderia complicar sua saída da Bundesliga.