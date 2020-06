Bayer renova com Wendell até 2022

Desde 2014 no Bayern Leverkusen após trocar o Grêmio, o lateral-esquerdo Wendell de 26 anos, acaba de renovar seu contrato com o conjunto alemão até 30 de junho de 2022.

Já são 212 jogos com a camisa do Bayer, oito gols marcados e 15 assistências. Nessa temporada foram 27 partidas e três assistências.

"Para um jogador profissional ficar seis anos no mesmo clube, ainda mais um clube tão importante como o Bayer Leverkusen, não é fácil. O Bayer facilitou muito minha vida para me tornar um jogador de alto nível. Me receberam de braços abertos, me senti mais confortável a cada dia. Esse clube é a minha família. Tenho certeza que conquistaremos grandes resultados juntos", disse Wendell.