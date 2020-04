Bayern admite que rejeitou Varane porque 5 milhões "era caro"

Raphaël Varane é quase um 'homem de um só clube' do Real Madrid. Ele usa essa camisa há nove anos. Seu destino, no entanto, esteva prestes a ser bem diferente. O Bayern de Munique teve a chance de acertar sua transferência, mas se recusou a pagar cinco milhões de euros. Semanas depois, os espanhóis aceitaram o dobro desse valor. O resto da história, que inclui recordes e títulos, é bem conhecido.

Agora, o caso foi revelado por Willy Sagnol, ex-jogador que passou a representar o Bayern em busca de novos talentos. Ele recebeu relatos de um zagueiro alto que surgia no Lens e foi quem recomendou uma transferência e depois a ignorou.

"Um dia, um amigo me ligou e disse: 'Você tem que ir ao Lens para ver um jogador super interessante'. Rapidamente, vi como ele era maduro apesar da idade. Ele jogou como volante no primeiro tempo e virou zagueiro após o intervalo", disse o olheiro a 'RMC Sport'.

"Tive alguns contatos no Lens e, em 48 horas, consegui um preço com a possibilidade adicional de agendar uma partida amistosa com benefícios para o Lens. No total, seu preço estava entre quatro e cinco milhões", confessou o primeiro. lateral direito.

"Quando entreguei o dossiê à diretoria, me disseram que era muito caro para um garoto de 18 anos. Dois meses depois, ele foi para o Real Madrid. Varane não se arrepende de ir a Madri, tenho certeza de que ele é muito Feliz. Mas para um olheiro, não é fácil conseguir que a diretoria entenda essas coisas. É frustrante quando você tem certeza de que encontrou um zagueiro que poderia ficar no Bayern por 10 ou 12 anos", disse Sagnol.