Bayern avança rumo ao nono título seguido

O Bayern de Munique entrou no gramado de seu estádio vazio sabendo que três pontos seriam essenciais para não ver uma aproximação do Borussia Dortmund, que recém havia garantido mais uma vitória.

O Eintracht Frankfurt, por sua vez, chegou sob pressão após quatro derrotas seguidas que o colocaram no 13° lugar da tabela.

O primeiro tempo foi todo do time da casa, que começou pressionando e abriu o placar aos 16 minutos, quando Thomas Müller subiu pela direita e cruzou para a área, onde Leon Goretzka chegou batendo de primeira para fazer seu quarto gol na temporada.

Já era a quarta finalização da equipe local na partida. Perisic e Alaba voltaram a arriscar, mas consagraram o goleiro Trapp, que não evitou o segundo gol antes de voltar ao vestiário.

O time de Hans-Dieter Flick ampliou com cruzamento de Davies pela esquerda encontrando Thomas Müller no meio da área. O experiente alemão dominou na cara do goleiro Trapp e bateu para dentro. O VAR revisou um possível impedimento, mas confirmou que o sétimo gol dele no campeonato foi válido.

O Bayern de Munique acabou o primeiro tempo com 62% da posse de bola e 14 finalizações (seis a gol) contra quatro (nenhum a gol). Predomínio também nos escanteios, com seis contra zero.

Faltava o gol do artilheiro, que não quis esperar muito para balançar as redes adversárias. No primeiro minuto do segundo tempo, o goleador polonês recebeu cruzamento de Coman e, no meio da área, cabeceou com força para marcar seu 27° gol nesta edição da Bundesliga.

Era o começo de uma chuva de gols, e o protagonista seria um zagueiro do Eintracht: Hinteregger.

O defensor aproveitou um cruzamento de escanteio e pegou a bola pingando na área para mandar para dentro e descontar. Foi seu sétimo gol nesta edição da Bundesliga, tornando-o o segundo do time que mais marcou nesta edição do campeonato.

Mais quatro minutos, mais uma bola na rede. Foi quase replay. Hinteregger aproveitou mais um cruzamento de escanteio, também vindo da direita e, dessa vez, saltou mais alto que todos para cabecear para o fundo da meta defendida por Manuel Neuer e chegar ao seu oitavo nesta Bundesliga.

Um erro grotesco do volante Gelson Fernandes fez os líderes evitarem um sufoco, Davies pegou a bola presenteada pelo adversário dentro da área e mandou um chute rasteiro e cruzado para ampliar.

Havia tempo para mais um, e o zagueiro artilheiro do Eintracht voltou a marcar, mas contra o próprio time. Gnabry subiu pela esquerda e tocou na saída de Trapp, mas Hinteregger se atrapalhou quando tentou afastar e mandou para dentro e fechou o placar.

Com o resultado, o líder Bayern soma 61 pontos e volta a ficar com quatro pontos de vantagem em relação ao Borussia Dortmund. Já o Eintracht, que somou sua quinta derrota seguida, segue com 28 pontos e ocupa o 13° lugar com 28 pontos.

Na próxima quarta-feira, a equipe de Munique visita o vice-líder no duelo que pode aumentar ou esfriar a briga pelo título alemão. Um dia depois, o time de Frankfurt recebe o Freiburg.