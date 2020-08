Bayern dá um 'mata-Lyon' e está na final da Champions League

O Bayern de Munique começou atrás no jogo, recebendo pressão do Lyon, mas logo cresceu e mostrou o tamanho do gigante bávaro que agora encontrará o PSG na grande final da Liga dos Campeões.

O Lyon foi aproveitando a alta linha de marcação do Bayern e tirando proveito dos passes errados que vinham de jogadores como Thiago para oferecer bastante perigo em contra-ataques, como no de Depay já aos três minutos de jogo. O camisa 11 foi lançado sozinho após roubo de bola, carrega até a área tentando tirar de Neuer... e joga na rede pelo lado de fora.

Pouco tempo depois, o time bávaro respondeu com uma tabelinha na área que deixou Goretzka na área. O jogador mal na bola em uma bomba, mas mesmo assim ela quase entra espirrada no gol.

E logo em seguida, a lei da ação e reação foi vista em campo. Ekambi faz uma linda jogada, fica na área, ganha de dois e fica livre na entrada da pequena área para chutar ao gol e jogar na trave de Neuer.

E a resposta veio um minuto depois. Gnabry chegou na intermediária, foi clareando até achar espaço na meia-lua e chutar uma bomba no ângulo do gol francês. Um golaço com o pé esquerdo para abrir o placar.

O Lyon ficou um pouco abalado e quase deu o segundo gol de presente ao afastar uma bola direto nos pés de Gnabry, que acabou chutando em cima do goleiro. Porém, o time francês não se rendeu e continuou atacando.

Contudo, a equipe alemã se empolgou e conseguiu fazer seu segundo gol que quase acabou sendo de Lewandowski. Perisic recebeu na linha de fundo, cruzou rasteiro na pequena área e Lewandowski tentou empurrar para o gol, mas furou e a bola sobrou para Gnabry chutar e fazer seu 2º gol.

A partir daí, foi pressão atrás de pressão até o juiz apitar o fim do primeiro tempo.

No segundo tempo, o Bayern não entrou também e sofreu certa pressão de um Lyon que tinha pressa, não queria bola parada e buscava jogo, mas a potente zaga alemã fez com que não houvesse como um gol francês acontecer. Ainda mais porque Neuer fez verdadeiros milagres quando algum jogador do Lyon recebia um lançamento e ficava cara a cara com o goleiro, como no caso de Ekambi aos 57 minutos. O jogador recebeu um toque na entrada da pequena área, ficou sozinho e o goleiro cresceu e conseguiu defender com os pés.

Lewandowski tentava a todo custo fazer o seu gol, mas por milímetros não chegava nas bolas cruzadas na pequena área.

E ainda teve um gol de Coutinho, mas anulado. O brasileiro recebeu cavadinha na pequena área, desviou para o gol, mas estava impedido porque no meio do lançamento, Goretzka havia desviado com o pé, quando Coutinho já estava impedido.

Mas o terceiro gol não demorou para sair, porque em menos de dez minutos depois, Lewa fez o seu gol tão buscado durante todo o jogo. Lewandowski subiu mais alto que Marcelo na entrada da pequena área e jogou no canto do gol de Lopes.

Com uma vitória expressiva, o Bayern de Munique agora encara o PSG na final da Liga dos Campeões em um duelo que todos estão esperando: Neymar x Lewandowski, quem vai levar a melhor?