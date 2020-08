Bayern, classificado para um Mundial de Clubes sem data para ser disputado

Já temos o segundo classificado para um Mundial de Clubes cuja disputa está no ar, pois não há datas oficiais para ela no momento. O Bayern, como campeão da Liga dos Campeões, agora acompanha o Al-Duhail, anfitrião e vencedor da Liga do Catar.

Faltam cinco participantes, campeões de todos os continentes, exceto da Europa, claro. O Bayern, com a vitória sobre o PSG, conquistou sua sexta Champions, mas também a passagem para disputar o Mundial de Clubes no Catar.

Um Mundial sem data de disputa, por enquanto. O distúrbio causado pela pandemia do coronavírus deixou a disputa deste torneio no ar.

Se for disputada, não será antes de janeiro de 2021, pois é quando será disputada a final da Libertadores, embora os torneios OFC e CONCACAF ainda não tenham data marcada, podendo ser adiada ainda mais.