Bayern começa perdendo, mas vira e chega a 20 jogos sem perder

A derrota do 'Gladbach para o Freiburg deu esperança ao Bayer Leverkusen. Sendo uma das equipes que mais venceu esse ano na Bundesliga, o Bayer Leverkusen é a grande ameaça ao título do Bayern de Munique, mas veio a campo com o desfalque de Kai Havertz por conta de desconforto muscular e a ameaça já não era tão grande assim.

Por sua vez, o time visitante conta com o imparável Lewandowski, que entrou em campo com 29 gols nesse Campeonato Alemão e ajudou muito sua equipe a ser a atual líder da competição, com sete pontos atrás do segundo colocado, o Borussia Dortmund.

Apesar de o time visitante começar pressionando, o Leverkusen respondia bem com cruzamentos de Bailey que, apesar de saírem com muita força, mostravam ao Bayern que a equipe da casa não estava para brincadeira.

Tanto foi assim que o Bayern Leverkusen abriu o placar já aos oito minutos de jogo. Baumgartlinger deu um passe na frente para Alario, que chutou cruzado e forte na saída de Neuer. O goleiro ficou reclamando de impedimento, mas não pôde fazer nada.

Mesmo fazendo o primeiro gol, o time da casa continuava pressionando nas saídas de bola e, para defender, utilizava uma linha de cinco jogadores. Mas o Bayern acabou conseguindo encontrar a fórmula para derrotar a equipe de Peter Bosz.

Com lançamento nas costas dos zagueiros e laterais, o Bayern viu que a saída estava também nas jogadas por cima. A equipe começou a criar mais jogadas e tocar mais a bola. Em um lance de descuido, Goretzka acabou interceptando um passe no meio-campo e tocou para Coman. A jogada não era esperada pela defesa, que ficou apenas observando Coman tocar com categoria na saída do goleiro e garantir o gol do empate. Pouco tempo antes, Coman havia se jogado na área e simulado pênalti, o que rendeu um cartão amarelo para o jogador.

E após algumas tentativas de Diaby que passavam longe do gol de Neuer ou que eram interceptadas pela defesa, o Bayern virou o jogo com uma jogada de almanaque. Em jogada de pé em pé, cheio de toques curtos, Goretzka recebeu a bola na meia-lua e recompensou o trabalho em equipe: colocou a bola no canto do gol de Hradecky.

E, antes do intervalo, ainda dava tempo de mais um gol do time visitante. Um golaço de Gnabry, que recebeu um lançamento na frente, ficou sozinho com o goleiro e tocou por cobertura. Uma obra-prima.

Na volta para o segundo tempor, encontramos um Bayern que não queria saber de descanso. Marcava as saídas de bola e, mesmo à frente, fazia substituições ofensivas buscando mais gols.

Já o Bayer acabou descampando o meio-campo por conta de suas substituições e o time de Flick soube aproveitar os espaços para fazer com que o artilheiro da Bundesliga deixasse o seu.

Müller cruzou uma bola na marca do pênalti e ali apareceu Lewandowski para fazer um gol de cabeça e chegar a 30 gols nessa edição do Campeonato Alemão. O dia só não terminou melhor para o craque porque ele acabou levando seu quinto cartão amarelo e está fora do próximo jogo, contra o 'Gladbach. Assim como Müller.

Já quase no fim do jogo, o Bayer teve tempo para diminuir a vantagem com o primeiro gol de Wirtz no campeonato. Ele recebeu na entrada da área, limpou e tocou no ângulo por cima de Neuer. Nada mal começar fazendo justamente em Manuel Neuer.

Com o resultado, o Bayern acumula 20 jogos sem perder, 90 gols marcados nessa Bundesliga e pode garantir o título já na próxima rodada!