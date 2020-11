Bayern, conformado: "Teremos que lidar com a saída de Alaba"

O Bayern de Munique venceu o Salzburgo por 2 a 6 na última partida da Liga dos Campeões, graças aos minutos finais. Uma partida em que David Alaba foi titular novamente no centro da zaga da equipe de Hans Flick.

O jogador austríaco é fundamental nos planos do treinador. Alaba termina o contrato com o Bayern em junho e, por isso, poderá negociar com qualquer clube em janeiro. Os alemães tentaram várias vezes a sua renovação... mas, de momento, não parece possível.

O último a sair para falar sobre o assunto foi Hasan Salihamidzic, o diretor de esportes da equipe, com 'Sky Sports' na prévia da partida dos Campeões contra o Salzburg. Ele vê o futuro do Alaba longe da Allianz Arena.

"Agora temos que lidar com a saída de David. Somos todos profissionais. Valorizamos muito ele, ele é um jogador 'top' e muito importante para a nossa equipe", lembrou Salihamidzic quando questionado sobre o zagueiro.

"Vamos tratá-lo profissionalmente. Se um jogador assim deixar o clube de graça, será o pior para nós", disse ele. Algumas palavras que acompanham o roteiro do clube nos últimos dias.

Alaba, de 28 anos, poderá negociar a partir de janeiro, se não mudar de ideia. Uma verdadeira 'pechincha' no mercado, já que está em um grande momento de sua carreira.

Com possibilidade de jogar tanto na ala como no centro da defesa, o austríaco somou 42 jogos na temporada anterior -41 como titular- e na atual campanha já acumula oito duelos nas suas costas. Flick, apesar dos rumores de seu futuro, não muda de ideia: Alaba é essencial em seu Bayern de Munique.