Bayern dá início à renovação de Alaba

Falar de David Alaba é falar de uma das peças mais importantes do Bayern de Munique durante a última década. No entanto, o jogador austríaco, que se move como um peixe na água pela lateral e no meio-campo, parecia mais fora do que dentro da Allianz Arena.

O nome do jogador, cujo contrato com a entidade da Baviera termina em 2021, há muito tempo aparece na agenda de grandes clubes como Manchester City, Barcelona, Real Madrid e também o PSG, que sonhavam em ser capazes de tirar o jogador da Bundesliga.

No entanto, tudo parece ter mudado nos últimos dias, já que, segundo o 'AS', o Bayern e Alaba teriam avançado em suas conversas com vistas a uma renovação contratual.

Isso foi relatado pelo próprio jogador em palavras coletadas pelo jornal mencionado. "É verdade, já estamos conversando para estender o contrato, mas agora o importante é focar na Liga dos Campeões", disse Alaba.

Vale lembrar que o internacional da Áustria soma, aos seus 28 anos, 382 partidas com a camisa do Bayern. Neles, Alaba conseguiu marcar 31 gols.