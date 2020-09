Bayern de Munique agradece os serviços de Philippe Coutinho

Depois de ter disputado 54 jogos durante a temporada 2018-19 com a camisa o Barcelona, Coutinho acabou sendo emprestado ao Bayern de Munique.

2.145 minutos, onze gols, nove assistências e três títulos depois o brasileiro está de volta ao Camp Nou após a conclusão do seu empréstimo.

"Nós queremos agradecer muito ao Coutinho. Com sua criatividade e excelente técnica, ele subiu o nível do nosso jogo nessa temporada vitoriosa", disse Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern.

O diretor de futebol do clube bávaro, Hasan Salihamidzić também falou sobre Coutinho. "Embora o Bayern e Philippe Coutinho se separem depois de só uma temporada, seu compromisso em Munique deixou claro o excelente jogador que ele é", disse.